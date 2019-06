L'OM Grandeur nature - Coup d'envoi aux célébrations de l'inauguration d'Espace 67

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les citoyens sont invités à l'Espace 67 pour redécouvrir un site entièrement réaménagé et plus majestueux que jamais dès le 27 juin, lors de L'OM Grandeur nature, un concert organisé par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), en collaboration avec l'Orchestre Métropolitain. Fidèle à l'esprit rassembleur qui a caractérisé l'Expo 67, l'Espace 67 a été pensé comme un lieu de rencontre, d'échange et de célébration, mettant en vedette le cadre enchanteur et insulaire du Parc.

L'Orchestre Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin

Avec comme trame de fond un panorama sur la Ville à couper le souffle, les spectateurs seront éblouis par un imposant orchestre composé de 77 musiciens, dirigé avec passion par le renommé Yannick Nézet-Séguin. Le grand public découvrira un programme musical inspiré de l'histoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, dont une création spécialement conçue par la compositrice Alejandra Odgers, inspirée de l'histoire du Parc. Pour prolonger l'expérience en plein air, les citoyens sont conviés à un pique-nique sur le site dès 16h30, où plusieurs camions de rue seront installés.

Grands rassemblements | 28 et 29 juin

Le concert donne le coup d'envoi à deux jours de festivités qui permettront d'explorer les multiples aménagements de l'Espace 67. Le vendredi 28 juin, notons la présence d'un espace éphémère dédié au coworking, qui se conclura par un 5@7 avec vue sur l'icône magistrale des Trois disques d'Alexander Calder. Cette occasion permettra d'inaugurer Unité, une nouvelle œuvre imaginée par des étudiants du programme de design de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal.

Samedi 29 juin, place à la Journée découverte, où les divers attraits du Parc ouvriront leurs portes et proposeront, entre autres, des accès gratuits pour les enfants. Parallèlement, l'équipe derrière le Lolë White Tour encadrera une séance de yoga tous niveaux sur l'Allée centrale de l'Espace 67. La journée se terminera avec une soirée extérieure de Cinéma flottant au Complexe aquatique pour visionner Les dents de la mer de Steven Spielberg!

À propos du parc Jean-Drapeau

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU