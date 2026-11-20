Lollands Bank hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.87 DKK gegenüber 16.58 DKK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84.7 Millionen DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lollands Bank einen Umsatz von 81.3 Millionen DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch