Lollands Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lollands Bank hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 26.46 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.99 DKK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.59 Prozent auf 87.4 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.3 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch