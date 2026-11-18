LOKUM DEWELOPER hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.37 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LOKUM DEWELOPER -0.430 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.6 Millionen PLN – ein Plus von 217.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOKUM DEWELOPER 16.9 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch