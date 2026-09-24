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24.09.2026 06:37:00
LOKUM DEWELOPER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
LOKUM DEWELOPER lud am 23.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.51 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 PLN je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOKUM DEWELOPER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 151.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 21.7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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