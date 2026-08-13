Lokesh Machines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lokesh Machines lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.230 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 554.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lokesh Machines 480.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch