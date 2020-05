Lohnfortzahlung für Eltern zur Kinderbetreuung wird verlängert

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Eltern, die ihre Kinder in der Corona-Krise zu Hause betreuen müssen, sollen länger Lohnersatzzahlungen bekommen. Das kündigte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im ZDF-Morgenmagazin an. "Wir haben einen familienpolitischen Erfolg errungen, gerade für die Eltern, die ihre Kinder jetzt noch nicht in die Kitas bringen können", sagte sie. "Die Lohnfortzahlungen werden weitergehen bis zu 20 Wochen - geteilt zehn Wochen für die Mütter, zehn Wochen für die Väter."

Ein entsprechender Änderungsantrag aus dem Bundesgesundheitsministerium soll laut der Neuen Osnabrücker Zeitung am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Demnach soll der Entschädigungsanspruch für Elternpaare in der Zeit, in der wegen der Corona-Epidemie Kitas und Schulen geschlossen sind oder nur Notbetrieb anbieten, von längstens je sechs auf maximal je zehn Wochen verlängert werden. Für Alleinerziehende werde der Anspruch auf bis zu 20 Wochen ausgedehnt.

"Berufstätige Eltern tragen derzeit eine grosse Last. Solange Kindergärten und Schulen nicht wieder verlässlich für alle geöffnet sind, brauchen hier viele unsere besondere Unterstützung", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Blatt. "Deshalb verlängern wir die nachrangige Lohnfortzahlung je Elternteil auf bis zu zehn und für Alleinerziehende auf bis zu 20 Wochen." Die Verdienstausfälle für Eltern, die nicht arbeiten können, weil sie ihre Kinder betreuen müssen, werden vom Staat zu 67 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt. Die Lohnfortzahlung ist auf 2.016 Euro pro Monat gedeckelt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)