LOGOS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LOGOS hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 186.15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -135.810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 16.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch