Logizard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Logizard äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.28 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Logizard mit einem Umsatz von insgesamt 664.4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 22.45 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 93.06 JPY gegenüber 87.91 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.92 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.44 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch