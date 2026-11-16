Logix Microsystems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Logix Microsystems gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 8.34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8.43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 663.5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601.1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch