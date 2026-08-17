Logix Microsystems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Logix Microsystems präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Logix Microsystems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.03 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 653.8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logix Microsystems einen Umsatz von 565.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch