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23.07.2026 23:57:36

Logitech will Hauptsitz von Hautemorges nach Ecublens VD verlegen

Logitech
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Ecublens VD (awp) - Logitech will den offiziellen Hauptsitz von Hautemorges nach Ecublens VD verlegen. Zudem soll die Zahl der Mandate von Mitgliedern der Konzernleitung bei anderen börsenkotierten Unternehmen auf eines beschränkt werden.

Dies gab der Computerzubehörhersteller am Donnerstagabend in der Einladung zur jährlichen Generalversammlung bekannt, die am 8. September in Lausanne stattfinden wird. Zur Begründung der Verlegung des offiziellen Firmensitzes erklärte Logitech, dass Hautemorges (früher Apples) zwar der rechtliche Firmensitz sei, aber Ecublens der operative Sitz sei. Der Verwaltungsrat glaube, dass eine Zusammenführung des rechtlichen Sitzes mit dem operativen Hauptsitz mehr Klarheit schaffe und die Realität des laufenden Geschäfts abbilde, hiess es.

Für eine Verlegung des Hauptsitzes ist die Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit des auf der GV vertretenen Aktienkapitals nötig.

Ausserdem will Logitech die Zahl der Mandate seiner Top-Manager bei externen Unternehmen begrenzen. Mitglieder der Konzernleitung sollen nur noch ein Mandat bei einem anderen börsenkotierten Unternehmen haben dürfen. Bisher sind laut Gesetz zwei erlaubt. Für diese Statutenänderung ist eine einfache Mehrheit der Stimmen an der GV notwendig.

Desweiteren stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Guy Gecht will erneut zum Präsidenten des Aufsichtsgremiums gewählt werden.

jb/

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