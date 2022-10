Logitech verdient im zweiten Quartal deutlich weniger - Anleger schieben Logitech-Aktie dennoch an

Deshalb hat der Hersteller von Computerzubehör den Rekordabsatz des Vorjahres nicht mehr erreicht.

In den Monaten Juli bis September schrumpfte der Logitech-Umsatz um 12 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanisch-schweizerische Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab. Dabei machte der starke Dollar Logitech zu schaffen. Ohne Währungseinflüsse wäre der Umsatz lediglich um 7 Prozent geschrumpft.

Besonders gelitten von den vier grössten Produktekategorien, die 80 Prozent des Umsatzes ausmachen, hat der Verkauf von Tastaturen, der zweistellig schrumpfte. In China und Europa seien die Verkäufe schwächer ausgefallen, erklärte Logitech. Auch Gaming-Zubehör war weniger gefragt. Die Nachfrage nach Kopfhörern habe nachgelassen, hiess es. Dagegen konnten das Zubehör für Videositzungen und der Absatz von Computermäusen zulegen.

Bei den kleineren Produktekategorien gab es markante Einbrüche: So sackten die Verkäufe von Audio & Wearables, Tabletaccessoir oder Webcams um ein Viertel bis über ein Drittel ab. Lediglich die mobilen Lautsprecher zeigten in etwa stabil.

Tiefer Gewinntaucher

Logitech gab Gegensteuer und trat auf die Kostenbremse. Man habe die Marketingausgaben um rund ein Fünftel gekürzt, hiess es weiter. Zudem erhöhte das Unternehmen die Preise und transportierte weniger Ware per Luftfracht.

Dennoch fiel der um die Kosten für Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte operative Gewinn (EBIT, Non-GAAP) um 26 Prozent auf 156,5 Millionen Dollar. Der unbereinigte Betriebsgewinn (GAAP) sank um 29 Prozent auf 127,4 Millionen. Allerdings: Ohne die Gegenmassnahmen bei den Kosten wäre der Betriebsgewinn um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Der Reingewinn tauchte gar um 41 Prozent auf 82,1 Millionen Dollar. Der Gewinnrückgang reflektiere die geringeren Volumina, die inflationsbedingten Kostensteigerungen und die anhaltenden Investitionen in die Produktentwicklung, kommentierte der waadtländisch-kalifornische Konzern. So habe man die Forschungs- und Entwicklungsausgaben um 3 Prozent erhöht.

Trotz des markanten Rückgangs hat Logitech die Erwartungen der Analysten teils deutlich übertroffen. Und die Zahlen sind immer noch deutlich besser als vor der Coronapandemie. Zum Vergleich: Im Vorkrisenjahr 2019 hatte das Unternehmen für das zweite Geschäftsquartal lediglich einen Umsatz von 720 Millionen und einen Reingewinn von 73 Millionen Dollar eingefahren.

Jahresziele bestätigt

Bestätigt wurden die Prognosen für das Gesamtjahr 2022/23. So wird weiterhin ein Umsatzminus in Lokalwährungen zwischen 4 und 8 Prozent erwartet sowie ein operativer Gewinn (non-GAAP) zwischen 650 und 750 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte noch ein Betriebsgewinn von gut 900 Millionen resultiert.

Die Jahresziele hatte das Unternehmen im Juli bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal zurückgeschraubt. Das war die zweite Senkung der Ziele hintereinander gewesen wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs, der steigenden Inflation und Lieferkettenprobleme.

Zudem muss der Konzern sich einen neuen Finanzchef suchen. Nate Olmstead verlässt Logitech nach knapp vier Jahren. Die Suche nach einem Nachfolger werde gestartet. Olmstead stehe noch übergangsweise zur Verfügung, hiess es.

Analysten mit Optimismus

Analysten erklären, dass sich Logitech angesichts der schwierigen Branchenlage tapfer geschlagen habe. Organisch betrachtet sei der Umsatz im vergangenen Quartal weniger stark gesunken, als zu befürchten gewesen wäre.

Gut verkauften sich insbesondere die Produktkategorien Gaming, Mobile Speakers und Audio & Wearables. Die Absatzentwicklung in den Kategorien Keyboards & Combos, Tablets sowie der Umsatzbeitrag von Video Collaboration werden hingegen als eher etwas enttäuschend eingeschätzt. Trotz eines rückläufigen und etwas tiefer als erwartet ausgefallenen Bruttogewinns übertrifft das Ergebnis auf den Stufen EBIT und Reingewinn selbst die kühnsten Erwartungen.

Dies sei auf die starken Kostensparmassnahmen zurückzuführen, erklären Analysten. Positiv sei auch, dass Logitech trotzdem weiter mehr Geld in die Produktentwicklung gesteckt habe. Zudem habe der Konzern Marktanteile gewinnen können, was auf die hohe Lieferfähigkeit zurückzuführen sei, kommentiert ZKB-Analyst Andreas Müller.

Allen Unkenrufen zum Trotz bestätigt das Unternehmen die bisherigen Jahresvorgaben, was im Vorfeld des anlaufenden Weihnachtsgeschäfts als beruhigend beurteilt wird. Nicht eben wenige Analysten hatten im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung mit einer weiteren Kürzung der diesjährigen Ziele gerechnet, so etwa jene der UBS oder der Bank Vontobel.

UBS-Analyst Jörn Iffert beurteilt das Resultat und die Bestätigung der Jahresziele als positiv. Er zeigt sich erfreut, dass die Nachfrage gerade in der Region Asien-Pazifik weiterhin hoch ist.

Seine Berufskollegin Corina Hennig von der Basler KB ist da etwas zurückhaltender. Sie macht Anhaltspunkte für einen langsamen Sättigungseffekt aus und bleibt daher eher zurückhaltend für die Aktien.

Der Rücktritt des Finanzchefs Nate Olmstead wird in Börsenkreisen bedauert. Dass noch kein Nachfolger kommuniziert werden konnte, lasse darauf schliessen, dass der Rücktritt für das Unternehmen überraschend komme.

Die Valoren von Logitech konnten sich zuletzt zwar von den Jahrestiefstkursen von Mitte Oktober bei etwas mehr als 42 Franken nach oben lösen. Mit einem Minus von knapp 40 Prozent seit Anfang Januar zählen die Aktien aber noch immer zu den diesjährigen SMI-Schlusslichtern.

Die Aktie von Logitech legt im Schweizer Handel zeitweise 4,77 Prozent auf 47,67 CHF zu.

Lausanne (awp)