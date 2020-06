Logitech sieht sich beim Umweltschutz in Vorreiterrolle

Lausanne (awp) - Logitech will beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle übernehmen. Der Hersteller von PC-Zubehör und Unterhaltungselektronik verpflichtet sich, künftig Angaben zur Klimabelastung der einzelnen Produkte auf der Verpackung anzugeben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Noch im laufenden Jahr solle der entsprechende Hinweis auf den Verpackungen für Gaming-Produkte angebracht werden, danach auf allen Logitech-Produkten. Damit werde man der erste Anbieter von Unterhaltungselektronik, der entsprechende Angaben beim gesamten Portfolio mache, so die Mitteilung weiter.

Logitech hat laut eigenen Angaben viel in die Analyse von Produktlebenszyklen investiert, um die CO2-Belastung eines Produkts zu kennen - von den Rohstoffen, über die Produktion, den Vertrieb, der Nutzung durch den Konsumenten bis zur Entsorgung. Es werde dabei auch mit Partnerorganisationen zusammengearbeitet, so die Mitteilung weiter.

"CO2 ist, was bisher Kalorien waren", begründet Logitech-CEO Bracken Darrell in der Mitteilung die Pläne. "Wir müssen wissen, was wir konsumieren."

