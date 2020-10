Logitech lanciert "League of Legends"-Produkte

Der Computerzubehörhersteller Logitech ist im Gaming-Bereich mit dem Spielentwickler Riot Games eine Partnerschaft eingegangen.

Riot Games ist vor allem für das weltweit am meisten gespielte Game "League of Legends" bekannt.

Die Gamingtochter Logitech G hat im Rahmen der Zusammenarbeit eine Reihe von offiziell lizenzierten "League of Legends"-Produkten lanciert, wie die Gruppe am Freitag schreibt. Dazu zählen bei der ersten Ausgabe ein Headset, eine Computermaus, ein Gaming-Mauspad oder ein In-Ear-Headset mit einem Design, dass an das bekannte Spiel erinnert.

(awp international)