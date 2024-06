Logitech ernennt Meeta Sunderwala zur Finanzchefin ad interim

Apples (awp) - Der Verwaltungsrat von Logitech hat Meeta Sunderwala mit sofortiger Wirkung zur Finanzchefin (CFO) ad interim ernannt. Sie ersetzt bis auf weiteres Charles Boynton, der per Mitte Mai nach nur gut einem Jahr im Amt zurückgetreten war.

Die 53-jährige Sunderwala ist seit August 2020 als Vice President und Chief Accounting Officer von Logitech tätig, wie der Konzern am Donnerstagabend in einem SEC-Filing bekannt gab. Bevor sie zu Logitech kam, war sie vier Jahre als Vice President, Internal Audit bei eBay und davor fast 16 Jahre bei Hewlett-Packard in verschiedenen Funktionen tätig.

uh/