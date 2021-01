Logitech-Aktien starten nach diversen Analystenkommentaren durch

Nachdem Logitech-Aktien am gestrigen Dienstag nach den Zahlen zum dritten Quartal zunächst Rekorde gesetzt hatten, bevor Gewinnmitnahmen für Verluste sorgten, geht es an diesem Mittwoch erst einmal wieder klar aufwärts.

Im Anschluss an die Zahlen haben sich diverse Analysten zu Wort gemeldet und ihre jeweiligen Kursziele für die Papiere erhöht.

Zeitweise steigen die Logitech-Aktien an der SIX um 5,56 Prozent auf 91,82 Franken.

Allen voran haben die grossen US-Broker wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan und die Citigroup ihre Kursziele durchweg nach oben angepasst. Die Experten betonen in ihren Kommentaren, dass sich die Argumente der Optimisten und Pessimisten derzeit in etwa die Waage hielten. Während die Pessimisten meinen, dass der Maus-Hersteller kaum in dem Tempo weiter wachsen könne, halten die Bullen dagegen, dass Logitech sich rechtzeitig in weiteren Märkten wie über Kollaborationen ein starkes Standbein gesichert habe, um auch künftig weiter rasant zu wachsen.

Entsprechend raten etwa die Experten von Morgan Stanley, mögliche Kursschwächen zum Einstieg zu nutzen, da der Markt derzeit das Potenzial neuer Nischen unterschätze.

hr/rw

Zürich (awp)