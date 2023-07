Logitech-Aktie steigt: Logitech mit Übernahme in Finnland

Die Übernahme sei zu einem "nicht genannten, nicht-wesentlichen Betrag" erfolgt, teilte Logitech am Dienstag mit.

Das 2016 gegründete Unternehmen mit Sitz in Helsinki stellt unter anderem Konsolen her, mit denen die Nutzer feinste Änderungen vornehmen können, etwa beim Bearbeitern von Bildern, Ton oder Videos. Ebenfalls zum Portfolio gehören Konsolen für Streamer.

"Diese Akquisition erweitert das heutige Produktportfolio von Logitech und beschleunigt unsere Software-Ambitionen, damit Tastaturen, Mäuse und so weiter intelligenter und kontextbezogener werden und ein besseres Erlebnis für das Publikum von Logitech schaffen", wird Logitech-Manager Ujesh Desai in der Mitteilung zitiert.

An der SIX zeigt sich die Logitech-Aktie am Dienstag zeitweise um 0,58 Prozent fester bei 55,08 Franken.

tv/rw

Lausanne (awp)