Logitech-Aktie steigt: Logitech CEO will zu früheren Wachstumsraten zurückzufinden

Laut Logitech -CEO Bracken Darell ist das nicht ganz fair.

"Wir sollten signifikant höher bewertet sein. Wir sind schliesslich fast doppelt so gross wie vor der Pandemie", sagte der Manager zur Zeitung "Finanz und Wirtschaft" am Dienstag (Online-Ausgabe). "Wir sind sicher, dass wir zu den früheren Wachstumsraten zurückfinden werden", gab er sich zuversichtlich. Die Frage sei halt nur: "Wann?"

Die aktuelle Bewertung basiere derweil auf den Verkaufszahlen. "Und wir sind fast zweistellig für fast sieben Jahre in Folge gewachsen. Da liegt die Latte ziemlich hoch", so der CEO.

Zuletzt hatte Logitech-Gaming-Konkurrent Corsair mit einem Halbjahresverlust aufhorchen lassen und damit ein weiteres Alarmsignal an die Branche gesandt. Auch Logitech hatte eine Gewinnwarnung publiziert. Doch für Beobachter drängt sich auch die Frage auf, ob Logitechs revidiertes Ziel noch haltbar ist.

Vergleich mit Corsair schwierig

Darrell ist im Interview vorsichtig. Der Vergleich mit Corsair habe aber seine Tücken. "Wir überschneiden uns zwar in Produktkategorien wie Keyboards, sie sind aber stärker im Hardwarebereich engagiert als wir."

Auch zu anderen Produkten äusserte sich der Manager. "Im Desktop-Bereich haben viele nicht das, was sie eigentlich brauchen", so der CEO. "Unsere Aufgabe ist es, den Leuten bewusst zu machen, was sie eigentlich brauchen könnten."

Im Zürcher Handel gewinnen die Papiere der Logitech zeitweise 1,80 Prozent auf 45,23 Schweizer Franken.

kw/tp

Lausanne (awp)