Logitech-Aktie steigt: Jahresziele bestätigt

An seinem Investorentag bekräftigte das Unternehmen denn auch seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024/25. Für das kommende Jahr ist das Unternehmen indes etwas zurückhaltender. Dafür winkt ein hohes Aktienrückkaufprogramm.

So wird weiterhin für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 5,4 bis 6,4 Prozent auf 4,54 Milliarden bis 4,57 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, wie das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der EBIT (Non-GAAP) soll 755 bis 770 Millionen US-Dollar betragen. Diese Ziele hatte Logitech erst mit den Zahlen zum dritten Quartal Ende Januar erneut erhöht.

"Wir sind ein wachsendes und hoch-profitables Unternehmen in einem attraktiven, wachsenden Markt", wird CEO Hanneke Faber in der Mitteilung zitiert. Logitech sei Marktführer in den Kern-Kategorien und habe eine klare Strategie, diese Marktführerschaft auch auszubauen. Zudem gebe es Rückenwind durch Künstliche Intelligenz und die neuen Produkte, die damit möglich würden, erklärte die Firmenchefin an der Präsentation.

Vorsichtige Ziele 25/26 und Aktienrückkauf

Zudem gab der Konzern erste Einblicke in die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr 2025/26. Hier wird eine etwas gedämpftere Umsatzentwicklung von -1 Prozent bis +3 Prozent auf 4,53 Milliarden bis 4,71 Milliarden Dollar erwartet. Das operative Ergebnis soll zwischen 720 und 780 Millionen Dollar liegen.

Allerdings berücksichtigt Logitech diverse Makro-Unsicherheiten. "In unserem Ausblick sind die anhaltende Inflation, der stärkere Dollar sowie die Unberechenbarkeit von Zöllen enthalten", erklärte Finanzchef Matteo Anversa. So seien beispielsweise mögliche Zölle in Höhe von 20 Prozent auf US-Importe aus China sowie 25 Prozent auf mögliche Importe aus Mexiko eingerechnet. "Insgesamt sind wir weit entfernt von einer guten Visibilität. Aber unser Ausblick ist ein vorsichtiger und ausgeglichener Blick in die Zukunft", so der CFO.

Derweil plant Logitech, in den nächsten drei Jahren Aktien bis zu einem Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Zudem soll das aktuell bis Ende März laufende Rückkaufprogramm um 600 Millionen Dollar erhöht werden und auch die Dividende soll weiter steigen.

Langfristig positiv

Auch zu den längerfristigen Ziele gab Logitech ein Update. So wird langfristig ein jährliches Umsatzwachstum im Bereich von 7 bis 10 Prozent erwartet. Neu sind auch mögliche Übernahmen in dieser Wachstumserwartung inkludiert. "Allerdings planen wir keine grosse, transformierende Übernahme sondern kleinere Ergänzungsakquisitionen, die das bestehende Portfolio stärken und das Wachstum weiter beschleunigen", erklärte Anversa.

Die Bruttomarge (Non-GAAP) soll langfristig mindestens 40 Prozent erreichen und die EBIT-Marge (Non-GAAP) zwischen 15 und 18 Prozent liegen. CEO Faber hob zudem die sehr robuste Lieferkette hervor, die Logitech neben den starken Produkten überlegen mache. Die Marktanteilsgewinne aus den Pandemie-Zeiten seien verteidigt worden. "Wir können vielleicht nicht schneller rennen als der Bär, aber sicher schneller als die anderen Camper", schloss sie ihre Präsentation.

An der Börse war die Kursreaktion positiv. Im frühen Handel stiegen die Titel in einem schwächelnden Gesamtmarkt um 1,5 Prozent. Auch Analysten zeigten sich insgesamt zufrieden. Logitech habe eine "beeindruckende" Präsentation abgeliefert, heisst es beispielsweise bei der ZKB. Der Ausblick wird insgesamt als eher konservativ mit Luft nach oben eingeschätzt - wohl auch mit Blick darauf, dass Logitech seine Ziele auch für das noch laufende Geschäftsjahr bereits mehrfach im Jahresverlauf erhöht hatte.

Das macht die Aktie

Die Aktien von Logitech legen am Donnerstag nach dem Investorentag zu. Der Computer- und Gaming-Zubehörhersteller hat an der Veranstaltung im Silicon Valley seine Jahresziele bestätigt, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt und auch längerfristige Ziele ausgegeben.

Der Analyst der ZKB spricht in einer ersten Einschätzung von einer "beeindruckenden Präsentation" von Logitech mit vielen Details zu Produkten, Märkten und Wachstumschancen. Während der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr den Markt eher enttäuschen dürfte, sollte der verbesserte langfristige Ausblick sowie das Aktienrückkaufprogramm positiv überraschen.

Die Bank Vontobel erhöht in einer ersten Reaktion bei unveränderter Kaufempfehlung das Kursziel auf 104 von 101 Franken. Das innovative und überlegene Produktportfolio verschaffe Logitech einen Vorsprung vor der Konkurrenz und ermögliche entsprechend Premium-Preise und Marktanteilsgewinne, so Analyst Michael Foeth.

Analyst Joern Iffert von der UBS zeigt sich derweil nicht besonders überrascht von den Zielen von Logitech. Er erwarte auch keine grossen Konsensänderungen, die Guidance sehe aber (erneut) eher konservativ aus. Generell habe sich seine Einschätzung des Unternehmens bestätigt. So verfüge Logitech unter anderem über eine starke Markenpräsenz bei den Kunden, und die Lieferketten sowie das Prozessmanagement seien marktführend. Zusammen mit den Kapazitäten für Forschung, Entwicklung und Design verfüge Logitech über einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Konkurrenten.

Allerdings hätten jüngst grössere Wettbewerber wie Apple sich ebenfalls in die bestehenden und potenziellen Endmärkte von Logitech eingemischt, beispielsweise bei Kopfhörern oder Tastaturen für Tablets, so Iffert weiter. Er bewertet die Titel aktuell mit "Neutral". An der SIX gewinnt die Logitech-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,18 Prozent auf 87,46 Franken.

Lausanne/Silicon Valley (awp)