Logitech-Aktie stärker: Logitech nominiert Riet Cadonau für den Verwaltungsrat

Der Computerzubehör-Hersteller Logitech empfiehlt seinen Aktionären, an der kommenden Generalversammlung Riet Cadonau in den Verwaltungsrat zu wählen.

Cadonau ist CEO und VR-Präsident bei Dormakaba . Vorbehaltlich seiner Wahl wird Cadonau sein Mandat am 1. April 2021 antreten, teilte Logitech in der Nacht auf Mittwoch mit. Im SIX-Handel gewinnen Logitech-Aktien am Mittwoch daraufhin zwischenzeitlich 2,77 Prozent auf 63,12 Franken hinzu.

ra/

Lausanne (awp)