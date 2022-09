Logitech-Aktie leichter: CO2-Ausstoss hat absolut gesehen zugenommen

Total belief sich der CO2-Fussabdruck das Unternehmens auf gut 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht zu entnehmen ist.

Dabei machten die sogenannten Scope-3-Emissionen, die nicht vom Unternehmen selbst kontrolliert werden, fast 100 Prozent des gesamten CO2-Ausstosses aus, also gut 1,5 Millionen Tonnen. Besonders die aus eingekauften Waren und Dienstleistungen hervorgehenden Emissionen fielen hierbei ins Gewicht, ebenso wie der Gebrauch der Produkte durch die Endkunden.

Auf der Stufe Scope-3 strebt Logitech bis 2030 eine Halbierung der absoluten Emissionen an gegenüber dem Basisjahr 2019. Um dies zu erreichen, will die Gruppe unter anderem ihre Lieferketten-Partner bei der Verringerung ihres CO2-Fussabdrucks unterstützen. Dieses Ziel rückt mit den nun vorgelegten Zahlen allerdings etwas weiter weg, denn 2019 hatten die Lieferketten (Scope 3) mit 960'000 Tonnen CO2-Äquivalenten noch deutlich weniger Treibhausgas verursacht als 2021.

Auf der Stufe Scope 1 und 2, also bei den eigenen Produktionsanlagen und Büros und die dafür eingekaufte Energie, verbesserte Logitech den CO2-Ausstoss hingegen auf 1461 Tonnen nach 1889 Tonnen im Jahr davor. Bis 2030 will Logitech hier praktisch keine Treibhausgase mehr produzieren. Das soll unter anderem dank Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien erreicht werden.

Klima-Positivität bis 2030 angestrebt

Betrachtet man die Treibhausgasintensität - also den Ausstoss im Verhältnis zum Umsatz - dann verbesserte sich Logitech deutlich. So lang die Intensität im per Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/22 gegenüber dem Basisjahr über alle Betrachtungsstufen hinweg (Scope 1-3) 20 Prozent tiefer.

Bis 2030 hat sich Logitech laut dem Report zur Klimapositivität verpflichtet. Das heisst, dass das Unternehmen bis dann mehr Treibhausgas entnehmen will als es selber produziert. Dies soll durch eine Kombination aus einer absoluten Verringerung des gesamten Fussabdrucks um mehr als 50 Prozent, einer vollständigen Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen und zertifizierte Instrumente zur CO2-Beseitgung erreicht werden.

Aus dem Bericht geht hervor, dass 10 Prozent des Bonus von CEO Bracken Darrell und weiterer Manager davon abhängt, ob sie eine gewisse ESG-Kennzahl erreichen. Bei dieser Kennzahl fliesst unter anderem die Verringerung des CO2-Ausstosses, der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, das Nachhaltigkeitsdesign und weitere Faktoren mit ein.

Darrell, der im Januar sein zehnjähriges Jubiläum als CEO des Konzerns feiert, hat im vergangenen Geschäftsjahr leicht mehr Kolleginnen bekommen. Der Anteil der weiblichen Führungskräfte stieg von 32 auf 34 Prozent. Auch im Verwaltungsrat sind ungefähr ein Drittel Frauen vertreten. Und über alle Organisationsstufen hinweg zeigt sich praktisch das gleiche Bild mit 37 Prozent weiblichen und 63 Prozent männlichen Mitarbeitenden. Das stimme überein mit der allgemeinen Technologie- und Designbranche, heisst es in dem Report.

Im Schweizer Handel verliert die Logitech-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 48,54 Franken.

tv/rw

Lausanne (awp)