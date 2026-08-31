Logitech Aktie News: Logitech schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 98,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'289 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Logitech-Aktie bis auf 100,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,79 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64'045 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 18,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,36 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Logitech-Aktie. Am 28.07.2026 legte Logitech die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Logitech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 969.99 Mio. CHF im Vergleich zu 949.00 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Logitech dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

In der Logitech-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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