Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Um 04:28 Uhr wies die Logitech-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 56,30 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'169 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Logitech-Aktie bisher bei 56,48 CHF. Bei 55,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376'971 Stück gehandelt.

Logitech veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1'148,95 USD in den Büchern – ein Minus von -12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logitech 1'306,27 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 22.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Logitech.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch