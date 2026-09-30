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30.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Mittwochnachmittag stärker

Logitech Aktie News: Logitech am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Logitech. Zuletzt sprang die Logitech-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 100,89 USD zu.

Logitech
83.64 CHF -1.14%
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Das Papier von Logitech konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 100,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Logitech-Aktie bei 101,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,59 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'200 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 129,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 28,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 17,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Logitech-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,36 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Logitech am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Logitech mit einem Umsatz von insgesamt 969.99 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4147 16.10.2026 160008811
Long 421.7 18.12.2026 156216226
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Short 12.4147 19.03.2027 156035403
Short 421.7 16.10.2026 158828301
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Long 12.4029 5.36 160910466
Long 19.1682 2.37 161157841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3982 9.56 156945484
Short 11.725 4.87 157230293
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’641.77 01.10.2026 10:08:42
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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