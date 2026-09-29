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29.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Im NASDAQ-Handel gewannen die Logitech-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Logitech
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 100,86 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'951 Punkten notiert. Die Logitech-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,12 USD. Bisher wurden heute 29'776 Logitech-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 28,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,33 Prozent.

Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 CHF, nach 0,81 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Logitech mit einem Umsatz von insgesamt 969.99 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 5,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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