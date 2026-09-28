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28.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech gibt am Montagnachmittag ab

Logitech Aktie News: Logitech gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Logitech-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 99,67 USD.

Logitech
82.36 CHF -1.70%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Logitech-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 99,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Im Tief verlor die Logitech-Aktie bis auf 99,59 USD. Bei 100,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 46'191 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 23,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Logitech-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Logitech-Aktionäre 1,36 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Logitech am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,21 Prozent auf 969.99 Mio. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Logitech-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,57 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 12.1441 18.06.2027 160009076
Short 206.45 16.10.2026 158828301
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 15.8808 3.95 160910466
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.8833 6.49 157230293
Short 17.2042 1.46 161114157
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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