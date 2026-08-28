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28.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Anleger schicken Logitech am Nachmittag ins Plus

Logitech Aktie News: Anleger schicken Logitech am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Logitech zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 99,02 USD zu.

Logitech
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Die Logitech-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 99,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'406 Punkten liegt. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,69 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ 34'720 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Gewinne von 30,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.00 Mio. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,57 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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