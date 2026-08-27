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27.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minusbereich

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Logitech gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Logitech-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 97,66 USD ab.

Logitech
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Um 16:28 Uhr fiel die Logitech-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 97,66 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'330 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Logitech-Aktie ging bis auf 96,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 115'389 Logitech-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,62 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 24,66 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,38 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Logitech veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,81 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 969.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,57 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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