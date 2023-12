Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 79,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'145 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Logitech-Aktie bis auf 77,38 CHF. Bei 79,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 561'446 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,26 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gewinne von 4,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,56 CHF am 08.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,71 Prozent.

Am 23.10.2023 lud Logitech zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Logitech mit einem Umsatz von insgesamt 1'057,01 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1'148,95 USD erwirtschaftet worden waren, um -8,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.01.2025 dürfte Logitech die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Logitech-Gewinn in Höhe von 3,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch