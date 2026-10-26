|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Logitech-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 111,24 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 111,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'524 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,38 USD aus. Mit einem Wert von 109,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 111'016 Logitech-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 129,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 16,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,38 USD fiel das Papier am 29.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud Logitech zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 969.99 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Logitech im Jahr 2027 5,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Erste Schätzungen: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:58
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
14:03
|Ausblick Logitech: Umsatz im Q2 leicht höher, aber Ergebnis tiefer erwartet (AWP)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Zürich: Das macht der SMI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.