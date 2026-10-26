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26.10.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Nachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Logitech-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 111,24 USD nach oben.

Logitech
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 111,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'524 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,38 USD aus. Mit einem Wert von 109,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 111'016 Logitech-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 129,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 16,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,38 USD fiel das Papier am 29.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte Logitech 1,36 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud Logitech zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 969.99 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Logitech im Jahr 2027 5,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 18.288 2.11 161119309
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