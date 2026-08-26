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26.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech legt am Mittwochnachmittag zu

Logitech Aktie News: Logitech legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Logitech. Das Papier von Logitech legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 99,28 USD.

Logitech
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Logitech-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'580 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Logitech-Aktie bis auf 99,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,98 USD. Der Tagesumsatz der Logitech-Aktie belief sich zuletzt auf 27'174 Aktien.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,38 USD am 29.01.2026. Mit einem Kursverlust von 16,02 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,36 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Logitech-Aktie. Am 28.07.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,81 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Logitech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 969.99 Mio. CHF im Vergleich zu 949.00 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Logitech einen Gewinn von 5,57 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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