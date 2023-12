Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag schwächer

Die Logitech-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 79,52 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'145 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Logitech-Aktie bisher bei 77,38 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 561'446 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,26 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Logitech-Aktie mit einem Kursplus von 4,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2023 (45,56 CHF). Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 74,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 23.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Logitech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,84 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Logitech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -8,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1'057,01 USD im Vergleich zu 1'148,95 USD im Vorjahresquartal.

Am 09.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Logitech-Anleger Experten zufolge am 27.01.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,26 USD je Logitech-Aktie.

Redaktion finanzen.ch