Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 99,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten realisiert. Der Kurs der Logitech-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,41 USD nach. Bei 98,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65'038 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,64 Prozent. Am 29.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Logitech-Aktie 15,96 Prozent sinken.

Logitech-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,36 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,69 USD aus. Logitech liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 990.01 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 949.10 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Logitech einen Gewinn von 5,79 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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