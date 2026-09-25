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25.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Logitech. Die Logitech-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 100,73 USD.

Logitech
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Logitech-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'943 Punkten tendiert. Die Logitech-Aktie legte bis auf 100,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 25'000 Logitech-Aktien.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. 28,68 Prozent Plus fehlen der Logitech-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,22 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Am 28.07.2026 hat Logitech in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,81 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 969.99 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 949.00 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Logitech-Aktie in Höhe von 5,57 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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