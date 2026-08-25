Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech am Dienstagnachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Das Papier von Logitech konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 98,27 USD.
Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 98,27 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'494 Punkten tendiert. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,46 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 28'100 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,90 Prozent. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Mit einem Kursverlust von 15,15 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Am 28.07.2026 legte Logitech die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Logitech-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
ASML & Co.: BofA sieht nach dem Chipausverkauf Chancen bei diesen Techaktien
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
16:29
|Logitech Aktie News: Logitech am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.