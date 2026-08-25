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25.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Dienstagnachmittag höher

Logitech Aktie News: Logitech am Dienstagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Das Papier von Logitech konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 98,27 USD.

Logitech
78.18 CHF 0.90%
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Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 98,27 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'494 Punkten tendiert. Der Kurs der Logitech-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,46 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 28'100 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,90 Prozent. Bei einem Wert von 83,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2026). Mit einem Kursverlust von 15,15 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Am 28.07.2026 legte Logitech die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 969.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949.00 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Logitech veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,57 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5563 14.06 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.25 124331619
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