Die Logitech-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 100,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'758 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Logitech-Aktie bis auf 99,51 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 100,05 USD. Zuletzt wechselten 58'806 Logitech-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,62 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Logitech-Aktie 29,40 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2026 auf bis zu 83,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Logitech-Aktie 16,76 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Logitech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 990.01 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 949.10 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.01.2027 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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