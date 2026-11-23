Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 99,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Logitech-Aktie bis auf 99,83 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 53'459 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 129,62 USD. Mit einem Zuwachs von 30,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Logitech-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,69 USD belaufen. Am 27.10.2026 legte Logitech die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,02 CHF. Im letzten Jahr hatte Logitech einen Gewinn von 0,92 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 990.01 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 949.10 Mio. CHF umgesetzt.

Die Logitech-Bilanz für Q3 2027 wird am 25.01.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Logitech im Jahr 2027 5,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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