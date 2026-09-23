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Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

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23.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Logitech Aktie News: Logitech tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Logitech gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Logitech-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 105,43 USD.

Logitech
87.53 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Logitech gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 105,43 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Im Tief verlor die Logitech-Aktie bis auf 105,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,37 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'722 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 22,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Logitech-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,67 USD. Im Vorjahr erhielten Logitech-Aktionäre 1,36 CHF je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,81 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 969.99 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 949.00 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Logitech einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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