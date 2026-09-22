Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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22.09.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Logitech gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 104,92 USD.
Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 104,92 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Logitech-Aktie bis auf 104,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55'754 Logitech-Aktien.
Bei 129,62 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Logitech-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach oben. Am 29.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Logitech-Aktie 25,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 USD, nach 1,36 CHF im Jahr 2026. Logitech veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 0,81 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 969.99 Mio. CHF gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Logitech wird am 27.10.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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