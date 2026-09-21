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21.09.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Logitech-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 103,41 USD.

Logitech
84.69 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Logitech-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 103,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'962 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Logitech-Aktie bis auf 105,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Logitech-Aktien beläuft sich auf 88'961 Stück.

Bei einem Wert von 129,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2026 auf bis zu 83,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Logitech-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,36 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 USD aus. Am 28.07.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 CHF, nach 0,81 CHF im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent auf 969.99 Mio. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Logitech wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 5,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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