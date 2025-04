Logitech Aktie News: Logitech am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'660 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Logitech-Aktie bis auf 70,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 USD. Zuletzt wechselten 14'122 Logitech-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 105,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 64,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Logitech am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,39 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.18 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.05.2026.

Experten taxieren den Logitech-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,66 USD je Aktie.

