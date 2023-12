Logitech Aktie News: Logitech am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 80,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'187 Punkten steht. Die Logitech-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,32 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,64 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'769 Logitech-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 83,26 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,58 Prozent Plus fehlen der Logitech-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 45,56 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,32 Prozent.

Am 23.10.2023 legte Logitech die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 1'057,01 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1'148,95 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 27.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Logitech im Jahr 2024 3,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch