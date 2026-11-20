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20.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag höher
Die Aktie von Logitech gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Logitech legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 100,24 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 100,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'624 Punkten steht. Bei 100,97 USD markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72'007 Logitech-Aktien.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Logitech-Aktie 29,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 16,82 Prozent wieder erreichen.
Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 USD ausgeschüttet werden. Am 27.10.2026 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 990.01 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 949.10 Mio. CHF umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Logitech am 25.01.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Logitech am 20.11.2026
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