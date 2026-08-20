Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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20.08.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech gibt am Nachmittag deutlich nach
Die Aktie von Logitech gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Logitech-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 95,23 USD abwärts.
Die Logitech-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 95,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'313 Punkten notiert. Bei 95,16 USD markierte die Logitech-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 87'392 Logitech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Logitech-Aktie. Am 29.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 83,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Logitech-Aktie ist somit 12,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Logitech-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 969.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Logitech am 27.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,57 USD je Logitech-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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