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19.11.2026 16:29:00
Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Logitech. Die Logitech-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 102,08 USD.
Das Papier von Logitech legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 102,08 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Logitech-Aktie bei 103,42 USD. Bei 102,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 49'783 Logitech-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Logitech-Aktie somit 21,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.01.2026 bei 83,38 USD. Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 22,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,92 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 949.10 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 990.01 Mio. CHF ausgewiesen.
Voraussichtlich am 25.01.2027 dürfte Logitech Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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