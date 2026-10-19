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19.10.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag in Grün

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Logitech gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Logitech nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 106,20 USD.

Logitech
87.57 CHF 1.71%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Logitech zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 106,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'335 Punkten liegt. In der Spitze legte die Logitech-Aktie bis auf 106,40 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100'236 Logitech-Aktien umgesetzt.

Bei 129,62 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,38 USD. Dieser Wert wurde am 29.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 21,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,65 USD. Logitech liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Logitech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,81 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logitech einen Umsatz von 949.00 Mio. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten taxieren den Logitech-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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