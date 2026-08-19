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19.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Logitech Aktie News: Logitech präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Logitech. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 99,97 USD zu.

Logitech
80.50 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Logitech-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 99,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'390 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Logitech-Aktie bei 100,39 USD. Mit einem Wert von 99,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 67'162 Logitech-Aktien.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Logitech-Aktie damit 22,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Logitech-Aktie mit einem Verlust von 16,59 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,36 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Logitech am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,81 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Logitech im vergangenen Quartal 969.99 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logitech 949.00 Mio. CHF umsetzen können.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Logitech wird am 27.10.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Logitech im Jahr 2027 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1667 18.12.2026 126107935
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Short 12.1667 17.12.2027 151873987
Short 200.75 18.09.2026 148619863
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3 11.35 154868447
Long 12.1667 5.84 158464403
Long 28.6786 0.99 158568860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 5 -19.98 124331619
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