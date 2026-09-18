Logitech Aktie News: Logitech legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die Logitech-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,84 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'852 Punkten liegt. Die Logitech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,48 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,35 USD. Von der Logitech-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'840 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,04 Prozent könnte die Logitech-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,38 USD fiel das Papier am 29.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Logitech-Aktionäre 1,36 CHF je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logitech 0,81 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Logitech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 949.00 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 USD je Logitech-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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