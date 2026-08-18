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18.08.2026 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag leichter

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag leichter

Die Aktie von Logitech gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Logitech-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 99,71 USD.

Logitech
80.18 CHF -2.52%
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Die Logitech-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 99,71 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Die Logitech-Aktie sank bis auf 99,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27'505 Logitech-Aktien.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2026 auf bis zu 83,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Logitech-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 1,36 CHF an Logitech-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Logitech am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Logitech ein EPS von 0,81 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 969.99 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 949.00 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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